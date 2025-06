Signore & Signori sabato sera la proiezione del film con la storica macchina a carboni

Signore e signori, preparatevi a vivere un’indimenticabile serata sotto le stelle: sabato 28 giugno, il parco di Palazzo Foscolo si trasformerà in un cinema all’aperto con la proiezione del film accompagnata dalla storica macchina a carboni. Fondazione Oderzo Cultura torna con la rassegna "Parcoscenico", offrendo un'occasione unica di immergersi nel fascino del teatro e del cinema all’aperto, creando un’esperienza magica e coinvolgente per tutta la comunità. Non mancate!

Fondazione Oderzo Cultura promuove anche quest'anno la rassegna "Parcoscenico", con un ricco programma di serate dedicate interamente al teatro sotto le stelle, ma non solo. Sabato 28 giugno, infatti, il parco di Palazzo Foscolo si trasformerà in uno speciale cinema all'aperto dal sapore antico.

