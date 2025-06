Sigfrido Ranucci a Napoli ma non ai palinsesti Rai parteciperà alla manifestazione di protesta dei giornalisti

Sigfrido Ranucci, volto noto di Report, sarà a Napoli per la presentazione dei nuovi palinsesti Rai ma sceglie di non partecipare all’evento ufficiale. Invece, sarà presente alla manifestazione dei giornalisti contro l’azienda, simbolo di un gesto di solidarietà e denuncia. Una scelta che evidenzia le tensioni nel mondo dell’informazione e il ruolo sempre più cruciale della stampa libera. Continua a leggere.

