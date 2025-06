Siena il Palio del 2 luglio | ecco l’elenco dei cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si avvicina, e l'atmosfera si fa sempre più intensa. Dopo tre giorni di visite e valutazioni presso la clinica del Ceppo, la Commissione veterinaria ha annunciato i cavalli ammessi alle prove regolamentate e alla Tratta. Un passo fondamentale verso uno dei momenti più attesi dell’anno, che promette emozioni e tradizione autentica. Scopriamo insieme i protagonisti di questa storica corsa.

Siena, 26 giugno 2025 – Sono novantotto i cavalli ammessi alle prove regolamentate di venerdì 27 e sabato 28 giugno e cinque i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di domenica 29 giugno. Sono queste le decisioni della Commissione veterinaria comunale dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 2 luglio 2025 e dopo la consultazione, non vincolante come recita il Regolamento per il Palio, con i Capitani delle Contrade che parteciperanno alla Carriera. Di seguito l'elenco dei cavalli che disputeranno le prove regolamentate di domani, venerdì 27 giugno, e di sabato 28 giugno.

