Sicuri in montagna Due giorni di formazione con il Soccorso Alpino

Preparati a vivere due giornate intense di formazione e sicurezza in montagna con il Soccorso Alpino. Questo giugno, il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico celebrano i 25 anni di un appuntamento dedicato alla prevenzione degli incidenti più comuni tra gli appassionati di escursioni estive. Con un nuovo nome, "Sicuri in Montagna d’estate", l’evento rinnova il suo impegno: tutelare la tua sicurezza e rendere ogni avventura in quota un’esperienza indimenticabile.

Tanti gli appuntamenti attivati in questo mese di giugno dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nel quale si festeggiano i 25 anni dalla nascita dell’appuntamento dedicato alla prevenzione degli incidenti piĂą frequenti che possono capitare a chi frequenta la montagna durante la bella stagione. Quest’anno l’evento ha cambiato denominazione, non piĂą "Sicuri sul Sentiero", bensì "Sicuri in Montagna d’estate". Questo, in considerazione della diversificazione delle attivitĂ praticate registrata in questi ultimi anni, che di conseguenza ha accresciuto la tipologia dei rischi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sicuri in montagna". Due giorni di formazione con il Soccorso Alpino

