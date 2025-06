Sicurezza sul lavoro | Il Friuli Venezia Giulia guida la sfida contro gli infortuni

La sicurezza sul lavoro in Friuli Venezia Giulia si distingue come esempio di impegno e progresso, guidando la sfida contro gli infortuni e promuovendo una cultura della prevenzione. La regione si impegna a costruire un ambiente pi√Ļ sicuro, dimostrando che la salute dei lavoratori √® il segno distintivo di una societ√† civile e responsabile. Un passo alla volta, il Friuli Venezia Giulia sta scrivendo un modello virtuoso da seguire in tutta Europa.

"La salute e la sicurezza sul lavoro sono la misura di una civilt√†. Vogliamo che il Friuli Venezia Giulia sia parte di un'Europa che dimostra i propri percorsi di civilt√†: per questo continuiamo a fare della prevenzione e della responsabilit√† collettiva una priorit√†". √ą questo il messaggio forte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

