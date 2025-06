Sicurezza negli ospedali del Chietino l' allarme dei sindacati | Guardie giurate insufficienti

La sicurezza negli ospedali del Chietino è sotto assedio, con i sindacati che lanciano un allarme condiviso: le guardie giurate sono insufficienti per garantire la protezione di pazienti e operatori. Uil, Uiltucs, Cgil, Cisl e Fisascat chiedono un incontro urgente alla direzione generale della ASL 2, sottolineando l'esigenza di interventi immediati. È fondamentale agire subito per rafforzare la sicurezza e tutelare tutti coloro che ogni giorno affidano le loro vite alla sanità locale.

È una denuncia forte quella che arriva dai sindacati Uil e Uiltucs Abruzzo, congiuntamente a Cgil Abruzzo Molise e Filcams, Cisl Abruzzo Molise e Fisascat. In una lettera inviata alla direzione generale della Asl 2, le sigle chiedono un incontro urgente per discutere della carenza di guardie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: guardie - sindacati - sicurezza - negli

Guardie giurate, i sindacati annunciano lo stato di agitazione del personale impiegato da Coopservice - Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Rimini, Fisascat Cisl Romagna e UilTucs Emilia-Romagna hanno avviato lo stato di agitazione del personale di Coopservice Spa, impiegato nel settore della vigilanza armata a Rimini.

Translate postSicurezza negli ospedali del Chietino, l'allarme dei sindacati: "Guardie giurate insufficienti" https://ift.tt/Ibgly5L https://ift.tt/eUAaVGM Vai su X

Vigili del Fuoco: Pd, presidio insostituibile penalizzato dal Governo Meloni, servono nuove assunzioni “I Vigili del fuoco sono un corpo insostituibile per garantire la sicurezza nei territori: servono però risorse e misure concrete per assicurare la piena e sicura o Vai su Facebook

Guardie giurate, i sindacati annunciano lo stato di agitazione del personale impiegato da Coopservice; Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, prosegue al Ministero dell’Interno il confronto sui problemi strutturali del settore; Guardie in agitazione: Tutelare salute e diritti.

Terni, guardie giurate e cittadini in campo per prevenire il degrado: vertice in prefettura - E cittadini selezionati e formati chiamati a prendersi cura del territorio segnalando comportamenti fuori controllo per ... Lo riporta ilmessaggero.it

Guardie giurate Porto Olbia: ASSIV replica a denunce sindacali e chiede verifiche urgenti - Le condizioni lavorative delle guardie giurate al Porto Isola Bianca di Olbia, denunciate il 18 giugno scorso dalla Fisascat CISL Gallura (qui ... Da olbia.it