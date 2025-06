Sicurezza incontro tra la questora e il presidente di Confcommercio Servono più uomini e mezzi di presidio

La sicurezza dei nostri cittadini e delle attività commerciali è una priorità. Durante un incontro diretto tra il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, e la questora Olimpia Abbate, si è discusso sulla necessità di rafforzare la presenza di uomini e mezzi di presidio. La collaborazione tra istituzioni e settore privato rappresenta il primo passo per garantire un ambiente più sicuro e decoroso, e la questora ha confermato il suo impegno a rafforzare le misure di sicurezza nel territorio.

