Sicurezza giro di vite Daspo e ufficio mobile | Controlli potenziati

In un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza urbana, le autorità hanno adottato misure decise per garantire tranquillità e rispetto delle regole. Tra queste, il rafforzamento del DASPO urbano per chi ha partecipato a risse, controlli potenziati nei fine settimana estivi e l’istituzione di un ufficio mobile dei carabinieri in aree sensibili. Queste iniziative rappresentano un passo importante verso una città più sicura e controllata.

Daspo urbano per chi ha partecipato alle risse, maggiori controlli nei fine settimana estivi e un ufficio mobile dei carabinieri che staziona in aree sensibili della città. Oltre ad un’ ordinanza per limitare la somministrazione di alcol in alcune fasce orarie. Sono alcune delle misure che sono state concordate ieri al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dopo gli episodi che si sono verificati a Pontedera nella notte tra sabato e domenica, durante e dopo la Notte Bianca. I componenti del Comitato hanno prima rivolto un pensiero di cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo che in quella stessa notte ha perso la vita in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, giro di vite. Daspo e ufficio mobile: "Controlli potenziati"

