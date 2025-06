Sicurezza del territorio | sinergia in Prefettura con ABI e Poste

un importante momento di confronto tra istituzioni e soggetti attivi sul territorio, come ABI e Poste Italiane. Un impegno concreto e condiviso per rafforzare la sicurezza, ponendo l’accento sull’innovazione e sulla prevenzione. Questa sinergia rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sicuro e resiliente per tutta la comunità . Un esempio di come collaborazione e visione condivisa possano fare la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Un impegno concreto e condiviso per rafforzare la sicurezza sul territorio, con uno sguardo attento all’innovazione e alla prevenzione. È questo il senso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta questa mattina presso la Prefettura di Avellino, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso con la partecipazione delle Forze dell’Ordine. Un incontro articolato, che ha visto, in apertura, la presenza dei rappresentanti dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e di Poste Italiane, convocati per un esame approfondito sugli episodi di rapina e danneggiamento agli sportelli ATM registrati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - territorio - prefettura - sinergia

Emergenza alluvione: l’ingegnere Davide Ferriello il piano di messa in sicurezza del territorio - In risposta all'emergenza alluvione, il Comune di Gricignano d’Aversa ha affidato all'ingegnere Davide Ferriello la responsabilità dell'Ufficio Tecnico.

Lavori pubblici A buon punto i lavori di miglioramento della rete di scolo sul fiume Savio a Cannuzzo, per garantire la sicurezza idraulica del territorio. Terminati i primi due manufatti, si attende la stagione secca a luglio per il rifacimento del terzo manufatto. Le Vai su Facebook

Sicurezza urbana, nuova sinergia nel cremonese; Sicurezza del territorio: sinergia istituzionale in Prefettura con ABI e Poste Italiane; Terni, da scontro a sinergia: il prefetto Orlando e il sindaco Bandecchi firmano la pace sulla sicurezza urbana.

Sicurezza del territorio: sinergia istituzionale in Prefettura con ABI e Poste Italiane - Un impegno concreto e condiviso per rafforzare la sicurezza sul territorio, con uno sguardo attento all’innovazione e alla prevenzione. Riporta msn.com

Dopo l’incontro con il Prefetto Cervia ufficializza l’aumento delle videocamere e i rinforzi nelle forze dell’ordine - Confermato l'arrivo di maggiore personale dell'Arma per la stagione estiva e l'apertura del posto di polizia a Pinarella ... Scrive ravennaedintorni.it