Sicurezza a scuola | al via il piano formativo biennale gratuito per docenti e ATA

La sicurezza a scuola diventa protagonista con il nuovo piano formativo biennale gratuito dedicato a docenti e personale ATA. Grazie a un protocollo d’intesa tra Regione del Veneto e Ministero dell’Istruzione, si punta a diffondere una cultura della prevenzione e del primo soccorso, rendendo le scuole ambienti più sicuri e preparati. Un passo importante verso un’educazione più responsabile, capace di proteggere e garantire il benessere di tutti gli studenti e il personale.

Un importante Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Istruzione e del Merito sancisce l'avvio di un percorso formativo dedicato al primo soccorso per tutto il personale scolastico, con l'obiettivo di costruire una cultura diffusa della sicurezza e della prevenzione. Il progetto, innovativo e strutturato, mira a trasformare la scuola in un

