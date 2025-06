Sicilia ondate di calore | sospensione delle attività lavorative a rischio nelle ore più calde

In Sicilia, le ondate di calore estive richiedono misure straordinarie per tutelare la salute dei lavoratori. La nuova ordinanza del presidente Renato Schifani sospende le attività durante le ore più calde, proteggendo chi lavora nei settori agricolo, florovivaistico e edile. Queste norme, in vigore fino al 31 agosto, rappresentano un passo importante verso il benessere dei lavoratori e la prevenzione dei rischi legati al caldo intenso. Restate aggiornati con DayItalianews per tutte le novità sulla regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova ordinanza in Sicilia per la tutela dei lavoratori. Stop alle attività lavorative durante le ore più calde della giornata nei settori più esposti al rischio caldo. È quanto stabilisce una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che sarà valida fino al 31 agosto. Settori coinvolti e orari del divieto. Il provvedimento riguarda aziende agricole, florovivaistiche, edili (e affini) e cave. L’attività lavorativa sarà sospesa dalle 12,30 alle 16,00 nelle giornate e aree in cui sarà rilevato un livello di rischio “alto” secondo la mappa “ Lavoratore al sole e attività fisica intensa ”, consultabile sul sito del progetto Worklimate 2. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, ondate di calore: sospensione delle attività lavorative a rischio nelle ore più calde

In questa notizia si parla di: sicilia - attività - lavorative - rischio

Lo scorso anno, proprio per affrontare queste situazioni, la Regione Siciliana aveva emanato un’ordinanza che vietava le attività lavorative nei settori più esposti durante le fasce orarie comprese tra le 12,30 e le 16 nei giorni in cui il rischio da stress termico ris Vai su Facebook

Ondate di calore, stop ad attività lavorative in Sicilia a rischio con temperature elevate; Caldo e lavoratori a rischio nell'edilizia e nell'agricoltura: Bloccare le attività con una nuova ordinanza; Sicilia, il dramma degli incidenti mortali e degli infortuni sul lavoro: numeri in crescita e allarme sicurezza.