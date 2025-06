Siccità in Sicilia e agricoltura in crisi

La siccità che sta colpendo la Sicilia sta mettendo a dura prova famiglie e aziende agricole, minacciando il cuore dell’economia locale. Con risorse idriche sempre più scarse, molte realtà stanno affrontando una crisi senza precedenti. Massimiliano Cochi ci fornisce un’analisi approfondita di questa emergenza, unita a spunti su possibili soluzioni per salvare il territorio e il suo futuro. La situazione richiede interventi immediati e condivisi.

Siccità in Sicilia. Le famiglie sono sempre più in difficoltà e le aziende agricole in crisi. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000.

