Si tuffa nel Lago Grande di Avigliana Torino e non riemerge | morto uomo di 55 anni

Un dramma improvviso scuote la tranquilla cornice del lago grande di Avigliana, Torino. Un uomo di 55 anni, intento a tuffarsi, non è più riemerso, lasciando testimoni sgomenti e soccorritori senza parole. La comunità si stringe nel dolore mentre si cercano risposte su quanto accaduto in quella giornata che si è trasformata in un incubo. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

L'uomo si è tuffato davanti ad alcuni testimoni, che hanno prontamente dato l'allarme: l'intervento dei soccorritori si è però rivelato inutile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uomo - tuffa - lago - avigliana

Uomo di 57 anni si tuffa in Darsena a Milano: recuperato dai sommozzatori, è gravissimo - Venerdì 23 maggio, un uomo di 57 anni si è tuffato nella Darsena di Milano ed è stato recuperato in condizioni critiche dai sommozzatori.

Si tuffa nel Lago Grande di Avigliana (Torino) e non riemerge: morto uomo di 55 anni; Si tuffa nel laghetto di Milano per fare un bagno: trovato morto tre giorni dopo; Dramma al lago Maggiore, fa il bagno nella spiaggia proibita e viene colto da un malore: 31enne muore annegato.

Tragedia al Lago di Avigliana: uomo di 55 anni perde la vita - AVIGLIANA – Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Avigliana questa mattina, giovedì 26 giugno, quando i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo di 55 anni dalle acque ... Si legge su lagendanews.com

Avigliana, uomo di 55 anni annega nel lago Grande - Il corpo è stato ripescato nella mattinata di oggi dai sommozzatori del nucleo dei comando provinciale dei vigili del fuoco. torinoggi.it scrive