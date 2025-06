Si torna a ’Vivere Riccione’ attraverso la voce di Nek

Tra due giorni, “Vivere Riccione” tornerà in edicola con nuove storie, interviste e curiosità sulla Perla dell’Adriatico. Questa volta, la copertina è dedicata a Filippo Neviani, in arte Nek, che rivelerà i dettagli del concerto gratuito del 5 agosto e il suo affetto per la città. Non perdere questa speciale occasione di riscoprire Riccione attraverso gli occhi di uno dei suoi figli più amati...

Ancora due giorni, poi sabato 28 l’inserto " Vivere Riccione " a corredo de Il Resto del Carlino, tornerà in edicola con interviste e servizi su personaggi di primo piano, vita cittadina, curiosità, storie ed altro. La copertina è dedicata a Filippo Neviani, in arte Nek che, oltre a svelare i dettagli del concerto gratuito in programma il 5 agosto in piazzale Ceccarini, racconta il suo legame con la cittadina rivierasca fin dalla sua infanzia, quando con la famiglia trascorreva qui le sue vacanze. Poi l’adolescenza, le passeggiate sul lungomare, il primo premio della sua carriera vinto a ‘ Riccione on the rock " all’inizio degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si torna a ’Vivere Riccione’ attraverso la voce di Nek

