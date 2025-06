Si svela Lucca Comics ’25 I french kiss del poster e i super ospiti confermati da Zerocalcare a Elio

Sei personaggi in cerca di un bacio, il nuovo manifesto firmato Rébecca Dautremer, anticipa un Lucca Comics 2025 ricco di sorprese e grandi novità. Dalla conferenza stampa a Firenze emerge un universo in fermento, con i french kiss del poster e ospiti d’eccezione come Zerocalcare ed Elio. Più di dieci pagine di comunicato svelano un evento che promette di superare ogni aspettativa, attirando appassionati da tutto il mondo. E si avvicina sempre di più…

Più di dieci pagine di comunicato stampa per tentare di raccontare l’universo Comics 2025 che si avvicina a grandi passi e con grandi novità. A svelarle ieri la conferenza stampa a Firenze dove, intanto è stato presentato il manifesto quest’anno a firma di Rébecca Dautremer dall’accattivante titolo “Sei personaggi in cerca di un bacio“. In una sintesi estrema che non può rendere giustizia all’energia del community event più atteso d’Europa, si possono intanto mettere a fuoco le date: dal 29 ottobre al 2 novembre. E’ in questo lasso spazio temporale che, nel tempio delle mitologie contemporanee, Netflix celebrerà ad esempio la quinta e ultima stagione di Stranger Things; che arriverà per la prima volta in un evento italiano Tetsuo Hara, autore di Hokuto No Ken; che Rick Riordan incontrerà i fan di Percy Jackson. 🔗 Leggi su Lanazione.it