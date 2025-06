Si sveglia e le sale la febbre a 41 | 15enne muore per encefalite emorragica Aperta inchiesta a Lecce

Una tragedia scuote la provincia di Lecce: una ragazzina di 15 anni, colta da febbre improvvisa che ha raggiunto i 41 gradi, ha perso la vita presso l'ospedale "Vito Fazzi". Le prime ipotesi puntano a un’encefalite emorragica, forse legata a una polmonite virale e a una condizione immunitaria sconosciuta. Un dramma che ci invita ad approfondire le cause di questa tragica perdita e a riflettere sulla salute dei giovani. Continua a leggere.

La ragazzina di Squinzano è deceduta all’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dopo una febbre improvvisa e altissima. Potrebbe aver contratto una polmonite virale che ha causato le conseguenze letali. Dall'autopsia emerge la possibilitĂ che la 15enne soffrisse di una problematica immunitaria sconosciuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

