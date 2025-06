Si suicida in cella a San Vittore Il j’accuse di Comune e sindacati | Sovraffollamento e pochi agenti

Una tragedia sconvolge il carcere di San Vittore: un giovane detenuto si toglie la vita, portando a 36 il conto delle morti dietro le sbarre quest'anno. Tra sovraffollamento e carenze di personale, la situazione diventa insostenibile, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per proteggere vite umane. È fondamentale approfondire le cause di questa escalation e trovare soluzioni efficaci per garantire dignità e sicurezza a chi è in custodia.

Il drammatico conto dei suicidi dietro le sbarre è salito a quota 36 nella tarda serata di martedì. L’ultimo detenuto a togliersi la vita in un istituto di pena italiano è stato un ventiduenne di origine marocchina, che si è impiccato nella sua cella a San Vittore: soccorso prima dagli agenti della polizia penitenziaria e poi dai sanitari di Areu, è stato trasportato in condizioni disperate all’Humanitas, dov’è deceduto subito dopo il ricovero. Di lui si sa che era finito in carcere alcuni mesi fa per aver commesso reati contro il patrimonio. Il gesto estremo, l’ennesimo di una serie che nel 2024 aveva raggiunto la cifra record di 91, è avvenuto a poche ore dal sopralluogo in piazza Filangieri della sottocommissione Carceri di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si suicida in cella a San Vittore. Il j’accuse di Comune e sindacati: "Sovraffollamento e pochi agenti"

