Si sente male in piscina | soccorsa una 14enne

Un pomeriggio di paura alla piscina Nabab di Cavriago, dove una giovane nuotatrice di 14 anni ha improvvisamente accusato un malore in acqua. La pronta reazione del personale e l’intervento dei soccorsi hanno garantito un intervento rapido e efficace. È un richiamo alla sicurezza e alla vigilanza costante nelle strutture sportive, affinché ogni momento di svago possa rimanere tale. Per fortuna, ora la ragazza sta bene e si sta riprendendo.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri alla piscina Nabab di via Pianella, a Cavriago, dove una ragazza di 14 anni si è improvvisamente sentita male mentre si trovava in acqua. L’allarme è scattato poco prima delle 17. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava nuotando quando ha accusato un malore che l’ha costretta a fermarsi. Il personale della struttura sportiva è intervenuto tempestivamente, allertando immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno prestato le prime cure alla ragazza, che era semi-incosciente. In un primo momento, tra le ipotesi emerse vi era anche quella di una possibile " sindrome da annegamento " poiché la giovane, sentendosi male in acqua, avrebbe ingerito liquido in modo involontario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si sente male in piscina: soccorsa una 14enne

