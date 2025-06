Si rompe un tubo dell’acqua auto sprofonda in una voragine

Una rottura improvvisa di un tubo dell’acqua a Casalecchio di Reno ha scatenato il panico e i disagi. Un’auto è quasi sprofondata in una voragine, mentre cantine e garage si sono allagati e la strada principale rimane chiusa, creando caos per cittadini e pendolari. Un incidente che evidenzia ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi e di infrastrutture resilienti. La città si prepara ora a fronteggiare le conseguenze di questa emergenza.

Casalecchio di Reno (Bologna), 26 giugno 2025 – Si rompe un tubo dell’acqua e si sfiora anche la tragedia a Casalecchio di Reno. Infatti un' automobile è stata quasi inghiottita nella voragine che si è formata, oltre a vari allagamenti in cantine e garage con via Ugo Bassi interrotta e tanti disagi per la cittadinanza e non solo. La strada centrale, riqualificata due anni fa, è molto percorsa da automobili e autobus: è stata chiusa fin dal primo mattino per il pericolo costituito dai cedimenti di diversi tratti che corrispondono al percorso del tubo che si è squarciato nella notte riversando per diverse ore acqua potabile in strada e lungo i fossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it