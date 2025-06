Si ribalta con il camion carico di rifiuti durante smaltimento illecito | denunciato imprenditore 51enne

Un episodio che evidenzia l’importanza della vigilanza e della fermezza delle forze dell’ordine nella lotta contro gli ecoreati. Un imprenditore 51enne è stato denunciato dopo aver causato il ribaltamento di un camion carico di rifiuti durante uno smaltimento illecito, dimostrando come il rispetto delle normative ambientali sia fondamentale per proteggere il nostro territorio e la salute di tutti. La battaglia contro i crimini ambientali continua con determinazione.

Prosegue l’attività quotidiana dei carabinieri contro gli ecoreati e i crimini ambientali. Un impegno costante, condotto in sinergia con i reparti specializzati dell’Arma, finalizzato a tutelare il territorio e la salute pubblica attraverso la prevenzione e la repressione delle condotte illecite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ribalta - camion - carico - rifiuti

L’auto si ribalta in A1 dopo lo scontro con un camion, una donna ferita - Lunedì 19 maggio, alle 16, un grave incidente sull’Autostrada del Sole a Pontenure ha coinvolto un’auto e un camion, causando il ribaltamento del veicolo e il ferimento di una donna di 45 anni.

RIBALTAMENTO...INARRESTABILE Dopo Vinovo, direzione Savona, camion si è ribaltato sulle barriere New Jersey. Al momento non sono note le dinamiche dell'incidente. Tangenziale bloccata entrambe le direzioni all'altezza di Nichelino. L'autista è stato e Vai su Facebook

Si ribalta con il camion carico di rifiuti durante smaltimento illecito: denunciato imprenditore 51enne; Camion con un carico di rifiuti infiammabili si ribalta in A23; Camion dei rifiuti carico di vetro e lattine si ribalta lungo la strada complanare.

Va in montagna per scaricare rifiuti ma il suo camion si ribalta: denunciato 51enne di Santa Venerina - I Carabinieri operano quotidianamente, con una specifica azione di contrasto agli ecoreati e ai crimini ambientali, in sinergia con i reparti specializzati dell’Arma, con l’obiettivo di prevenire e re ... Da gazzettinonline.it

Zafferana Etnea, scarica rifiuti in montagna ma il camion si ribalta: imprenditore denunciato - Zafferana Etnea, scarica rifiuti in montagna ma il camion si ribalta: imprenditore denunciato dai carabinieri. Lo riporta newsicilia.it