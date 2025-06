Si può portare il cane all'estero? Dal passaporto alle vaccinazioni | tutto quello che c'è da sapere

Se desideri portare il tuo fedele amico all’estero, conoscere le regole è fondamentale per un viaggio senza stress. Dal passaporto europeo alle vaccinazioni obbligatorie, ogni dettaglio fa la differenza. Con i documenti corretti e le giuste precauzioni, potrai goderti un’avventura senza sorprese. Scopri tutto quello che c’è da sapere per un viaggio sicuro e sereno con il tuo cane.

Per viaggiare all’estero con un cane servono passaporto europeo, microchip e vaccinazione antirabbica. Ogni Paese può richiedere vaccinazioni o trattamenti aggiuntivi. Senza documenti, il cane rischia sanzioni o addirittura di essere trattenuto in quarantena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cane - estero - passaporto - vaccinazioni

Dove e come richiedere il Passaporto per cane e gatto, le tempistiche, la validità, le normative, i costi, i vaccini, i richiami dei vaccini…; Dal passaporto alle vaccinazioni, cosa ti serve per portare il cane all’estero; Passaporto per animali: quando serve, come si fa.

Il Passaporto per cani e gatti: come e dove ottenerlo e quanto costa - Cani e gatti per poter viaggiare devono essere in possesso di un passaporto: ecco come e dove ottenerlo e quanto costa. Segnala meteo.it

Dal passaporto alle vaccinazioni, cosa ti serve per portare il cane all’estero - MSN - Per portare il cane all’estero è essenziale il passaporto europeo, e per ottenerlo bisogna effettuare la vaccinazione anti- msn.com scrive