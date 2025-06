Si punta su Jordan Usher È lui il terzo straniero

La Pallacanestro Reggiana punta decisamente su Jordan Usher, l’ala versatile di 2 metri che ha impressionato con il Bourg En Bresse. Dopo aver confermato Smith e ingaggiato Caupain, il club biancorosso si concentra sul terzo straniero, affrontando una concorrenza agguerrita, potenzialmente anche di livello Eurolega. La trattativa è in fase calda: riuscirà Reggio Emilia a portarlo in Italia e rinforzare il suo roster?

La Pallacanestro Reggiana vuole chiudere per Jordan Usher. Dopo la conferma di Smith e l'ingaggio del play Caupain, il club biancorosso ha scelto il terzo straniero e sta trattando ad oltranza per strapparlo ad una fitta concorrenza che potrebbe presto comprendere (anche) alcune squadre di Eurolega. Usher è un'ala piccola di 2 metri (che all'occorrenza può giocare anche guardia) reduce da un ottimo campionato con la canotta del Bourg En Bresse (Serie A francese). Manifestazione che ha chiuso con 14,9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media con il 53,8% da 2 e il 39,6 %. Il gm Sambugaro lo segue da tempo e ha messo sul piatto del giocatore un'offerta molto consistente per convincerlo ad accettare.