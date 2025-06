Si prolungano i lavori negli uffici postali di Borghi e Gambettola

Gli utenti che usufruiscono dell’ufficio di Borghi e Gambettola dovranno pazientare ancora un po’, poiché i lavori tecnici prolungano temporaneamente le attività. La proroga, annunciata per il miglioramento dei servizi, interesserà fino al 11 luglio a Borghi e al 31 luglio a Gambettola. Restate aggiornati sulle novità e pianificate di conseguenza le vostre operazioni postali, perché la qualità del servizio è la nostra priorità.

