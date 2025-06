Si lancia sui binari della metro | macchinista frena in tempo ed evita una tragedia

Un istante di tensione e coraggio: questa mattina, nella stazione Museo della linea 1 della metropolitana, un'operazione di salvataggio incredibile ha evitato una tragedia. Una donna, affetta da problemi psichici, si è lanciata sui binari mentre un treno arrivava. Grazie al rapido intervento del macchinista, che ha frenato in tempo, si è evitato il peggio. Un gesto di prontezza che dimostra quanto siano fondamentari la vigilanza e il sangue freddo in situazioni di emergenza.

