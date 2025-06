Si lancia dalla casa in fiamme e muore arrestato il compagno | ispezione nell'appartamento in cerca di acceleranti

Una drammatica notte di paura e mistero scuote Milano: Sueli Leal Barbosa, ormai vittima di una scena da film, si lancia dalla casa in fiamme nel tentativo di salvarsi. L’indagine si infittisce, con gli investigatori che esplorano ogni dettaglio nell’appartamento di viale Abruzzi, sospettando il coinvolgimento del compagno. La ricerca di tracce di acceleranti potrebbe rivelare la verità nascosta dietro questa tragedia ancora tutta da chiarire. Continua a leggere.

I tecnici hanno fatto un sopralluogo nell'appartamento di viale Abruzzi (Milano) da cui lo scorso 5 giugno Sueli Leal Barbosa si è buttata per sfuggire a un incendio. Gli investigatori sospettano che ad appiccarlo e a chiuderla in casa sia stato il compagno, ora in carcere. Per questo cercano eventuali tracce di acceleranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sueli Barbosa, morta gettandosi dalla finestra del suo appartamento in fiamme a Milano. Interrogato il compagno. Per la Procura: "Una fina atroce e... Vai su Facebook

Si lancia dalla casa in fiamme e muore, arrestato il compagno: ispezione nell'appartamento in cerca di acceleranti; Gli acceleranti e l’uscita di casa poco prima del rogo: il ruolo di Michael Sinval Pereira nell’atroce morte di Sueli; Trappola di fuoco a Milano, i sospetti sulla morte di Sueli: la lite con il compagno Michael, le urla, la pista del rogo doloso e il precedente nel 2024.

La morte di Sueli in viale Abruzzi, i consulenti dei pm nella casa dell'incendio a caccia dei «punti di innesco» - In carcere il 45enne Michael Pereira, ex compagno della donna, accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso. milano.corriere.it scrive

Donna si lancia dall’appartamento in fiamme e muore, cosa non torna nei racconti del compagno indagato per omicidio - Gli orari, la presenza di alcol per terra, la litigata: sono molte le incongruenze o le contraddizioni nei racconti di Micheal Pereira, il 45enne indagato ... Come scrive fanpage.it