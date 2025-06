Si infortuna al petto mentre lavora a un tornio

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di Gemona, classe 1965, mentre operava su un tornio presso la sede della Geoflange Srl. L’uomo si è ferito al petto, mettendo in evidenza ancora una volta le sfide e i rischi che affliggono il settore metalmeccanico. È fondamentale intervenire con rigore e prevenzione per tutelare la sicurezza dei lavoratori e ridurre incidenti come questo.

Ancora un infortunio sul lavoro in provincia: a farne le spese, questa volta, è un operaio classe 1965 di Gemona. L'uomo è un dipendente della Geoflange Srl, una ditta di lavorazione metalli sita in via Andreuzza, vicino a Buia, che si trovava in sede ed era intento a lavorare a un tornio quando. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

