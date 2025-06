Si fa noi | il nuovo film su Cecchi Gori di Marco Risi ma niente Valeria Marini ecco chi c’è al suo posto

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo capitolo con il film su Cecchi Gori di Marco Risi, ma alcune sorprese scuotono i fan: niente Valeria Marini. Chi prenderĂ il suo posto? La scelta ha giĂ suscitato discussioni e curiositĂ , mettendo in evidenza quanto sia difficile raccontare questa figura senza quelle icone che spesso hanno fatto la storia della sua vita. Scopriamo insieme chi ha conquistato il ruolo e cosa aspettarci da questa affascinante produzione.

Una decisione che ha giĂ fatto alzare piĂą di un sopracciglio: come si può raccontare Cecchi Gori senza la Marini?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Si fa noi: il nuovo film su Cecchi Gori di Marco Risi, ma niente Valeria Marini (ecco chi c’è al suo posto)

