Sì del consiglio comunale teatino a mutui e nuove tariffe Tari

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato con entusiasmo importanti interventi: l’autorizzazione a reperire 2,5 milioni di euro per migliorare le strade, mettere in sicurezza le scuole e ampliare i loculi. Un passo deciso verso una città più sicura e funzionale, che risponde alle esigenze dei cittadini e guarda al futuro con progetti concreti e sostenibili. La ripresa parte da qui, con azioni tangibili e investimenti mirati.

Il consiglio comunale di Chieti ha detto sì alla delibera sui mutui e al nuovo regolamento della Tari. Nel primo caso si dà mandato all'esecutivo di reperire 2,5 milioni di euro da destinare alla manutenzione delle strade, alla messa in sicurezza delle scuole alla realizzazione di nuovi loculi.

