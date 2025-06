Si chiude con successo progetto contro divario digitale | oltre 200 persone coinvolte

Progetto contro il divario digitale a Brindisi si è concluso con un grande successo, coinvolgendo oltre 200 persone in un percorso di crescita digitale. Con più di 200 ore di formazione e 127 certificazioni rilasciate, l'iniziativa ha dimostrato come l’educazione possa trasformare vite e comunità. Un risultato che apre nuove prospettive, rafforzando l’importanza di investire nell’inclusione digitale per un futuro più equo e connesso.

BRINDISI - Più di 200 ore di formazione in presenza, oltre 20 ore di coaching, 127 certificazioni informatiche rilasciate, 225 persone coinvolte nelle attività didattiche, con un'età media di 42 anni e una prevalenza femminile del 60 per cento: sono questi i dati più rilevanti riscontrati nel.

