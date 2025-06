Si chiama La tua Buona Stella la nuova campagna di Negroni con la regia di Paolo Genovese Un racconto che parte da una verità | agli italiani piace mangiare in compagnia e condividere il proprio cibo

Si chiama “La tua Buona Stella” ed è la nuova campagna di Negroni, diretta da Paolo Genovese, che celebra il piacere di condividere. Gli italiani amano mangiare in compagnia, e per più della metà questo gesto rappresenta un modo autentico di vivere il cibo. Tra tradizione e convivialità, la condivisione di un panino racchiude un mondo di emozioni: un gesto che unisce e rende speciale ogni momento insieme.

S i chiama “La tua Buona Stella”, la nuova campagna di Negroni con la regia di Paolo Genovese. Un racconto che parte da una verità: agli italiani piace mangiare in compagnia e condividere il proprio cibo. Secondo l’indagine di AstraRicerche per Negroni, condividere il cibo con altre persone fa parte del modo di intendere il cibo stesso: lo dichiara il 65,4% degli italiani. Il gesto di condivisione del cibo più iconico e amato? Spezzare un panino con prosciutto o salame a metà e offrirlo a un’altra persona (per quasi il 45% del campione intervistato). Un primato che si lega anche al ricordo dei momenti speciali con i salumi Negroni: per 3 italiani su 10 vince il panino per la merenda a scuola portato da casa (32,1%), davanti alle merende ascoltando la radio o guardando la TV (16,9%), alle merende con i nonni (16,7%), al panino condiviso con l’amica o l’amico del cuore (15,6%9). 🔗 Leggi su Iodonna.it