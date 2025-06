si alza lo scudo delle vetrine tam tam per bloccare i colpi ad arezzo

Arezzo si mobilita con il progetto "sicurezza partecipata", un'iniziativa innovativa che trasforma cittadini e commercianti in sentinelle attentive. Attraverso una rete di comunicazione continua, lo scudo delle vetrine Tam Tam si alza per bloccare i colpi e garantire un ambiente più sicuro. Questa sinergia tra comunità e forze dell’ordine rappresenta un passo avanti concreto contro la criminalità , rafforzando il senso di sicurezza e coesione urbana.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Un tam tam online, no stop. Una rete che ramifica in tutte le zone della cittĂ e si distende come uno scudo soprattutto su quelle dove il pericolo di raid o azioni violente è piĂą alto. La “abitano” sedici commercianti, capofila dell’esercito di “sentinelle” del territorio che segnaleranno agli uomini della polizia locale e delle forze dell’ordine, episodi che richiedono un intervento. Si chiama “sicurezza partecipata” la rete cucita sulla cittĂ dal prefetto Clemente Di Nuzzo insieme al comando della Polizia municipale e Confcommercio. Tra una settimana il vertice dei sedici referenti delle zone sotto osservazione con il comandante Aldo Poponcini. 🔗 Leggi su Lanazione.it