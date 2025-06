Si allontana dalla comunità 64enne ritrovato dopo ore in un edificio disabitato

sparizione aveva generato preoccupazione tra i residenti e le autorità. Dopo ore di ricerca, la sua scoperta in un edificio abbandonato ha portato sollievo, sottolineando l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. Ora, sotto osservazione, il 64enne sta ricevendo le cure necessarie per garantire il suo benessere e rassicurare l'intera comunità.

GALATINA – Alla fine è stato ritrovato sano e salvo da una volante di polizia; giusto un po’ frastornato per la disavventura, e quindi affidato alle cure del 118 per verificare le condizioni psicofisiche. Non si era neanche allontanato più di tanto dalla struttura che lo ospita, ma la sua. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

