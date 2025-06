Si accende l’asse Napoli-Torino | le scelte su Ngonge e Milinkovic-Savic

L’asse Napoli-Torino si infiamma sul mercato con le trattative per Ngonge e Milinkovic-Savic. Il Napoli, sempre attento alle opportunità, esplora diversi profili, inclusi i portieri, per rafforzare la rosa. Nel frattempo, il Torino punta su Milinkovic-Savic per completare il reparto tra i pali, offrendo a Conte una coppia di livello elevato. Le scelte di mercato promettono emozioni e sorprese nelle prossime settimane.

Le scelte di Napoli e Torino in merito a Ngonge e Milinkovic-Savic: si accende l'asse di mercato. Il Napoli è molto attivo sul mercato, sondando profili praticamente in ogni reparto. Non sono trascurate neanche le piste che riguardano i portieri infatti, nonostante il rinnovo imminente di Meret. Il club sta così trattando anche Vanja Milinkovic-Savic col Torino, per assicurare a Conte una coppia di portieri di assoluto livello da poter ruotare. Si era parlato anche della possibilità di inserire nella trattativa Cyril Ngogne, con i discorsi che sembravano anche abbastanza avanzati nei giorni scorsi.

