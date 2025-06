Shoot di Isolated System | il nuovo singolo tra post-punk distorsioni grunge e psiche spezzata

Immergiti nel mondo di Isolated System, il progetto musicale indipendente di Geraldine SamsarÅ, che torna con “Shoot”, un singolo potente e coinvolgente. Tra distorsioni grunge, sonorità post-punk e atmosfere dark, questa traccia esplora le profondità della psiche spezzata, regalando un’esperienza intensa e visionaria. Pronti a lasciarvi trasportare da un viaggio emozionale tra luci e ombre? Non resta che ascoltarlo e lasciarsi conquistare.

Il progetto musicale indipendente Isolated System, ideato e prodotto da Geraldine SamsarÅ, torna con un nuovo singolo dal forte impatto emotivo e sonoro: "Shoot", tradotto anche come "Spara", è un brano che esplora il lato più fragile e visionario della mente umana. Una traccia intensa e tagliente, perfetta per chi ama l'alternative rock contaminato da post-punk, sperimentazione sonora e atmosfere dark. Un viaggio sonoro nei blackout emotivi. Con "Shoot", Isolated System cattura l'istante di un crollo psicologico attraverso sonorità crude, riff abrasivi e un testo che racconta il disfacimento interiore.

In questa notizia si parla di: shoot - isolated - system - singolo

