Sgonfiato Gomorra è rimasto solo il pallone gonfiato

L’eco di Gomorra si è rarefatta, lasciando solo il pallone gonfiato di Saviano, figura controversa che confonde il suo ruolo di scrittore con quello di opinionista. Mentre il suo impatto mediatico sfuma, emergono le celebrazioni e le critiche che ne hanno plasmato il percorso. È giunto il momento di capire se la sua voce rimarrà un punto di riferimento o si dissolverà nel silenzio di un talento troppo spesso gonfiato.

Roberto Saviano è uno scrittore che confonde il suo ruolo di propagandista con il suo valore letterario. Il suo ruolo è di indubbia importanza nel modesto circolo del libro, ma il valore non fa di lui nemmeno l'ombra di un Giovanni Verga. Sgonfiato il fenomeno Gomorra, è rimasto il pallone gonfiato dell'opinionista, così il Saviano agitatore politico si è mangiato in un sol boccone il prosatore. Preceduto dalla vanità e seguito dalla spocchia, Roberto è comicamente intrappolato nel suo personaggio. S'impettisce, s'inalbera, s'impenna, s'inerpica, s'impapocchia, sale in alto in alto in alto e poi.

