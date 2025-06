Sgomberi e sequestri nella roccaforte del clan Di Martino

Nel cuore di Napoli, la battaglia contro l'illegalità prosegue senza sosta. I carabinieri e le forze di polizia hanno recentemente smantellato una vera e propria roccaforte del clan di Martino, eseguendo sequestri e sgomberi mirati. Un intervento deciso che sottolinea la ferma volontà delle autorità di combattere l’occupazione abusiva e ripristinare la legalità. La lotta continua, per rendere la città più sicura e libera da infiltrazioni criminali.

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e gli Agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli su richiesta e all’esito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia per il reato di occupazione abusiva di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: sgomberi - sequestri - roccaforte - clan

PONTICELLI: roccaforte del clan De Martino, sgomberi e sequestri di Carabinieri e Polizia Locale. Immobili commerciali del comune usati come abitazioni; Rione Amicizia, blitz nel feudo del clan: «Sgomberi in arrivo per i 17 alloggi sequestrati»; Case Ater occupate da 40 anni nella roccaforte di Ciampino: 11 denunciati, fra loro anche tre Casamonica.

Colpo al clan D'Alessandro: sigilli a beni per 25 milioni - Blitz anticamorra: sequestrati beni per 25 milioni di euro a presunti affiliati al clan D'Alessandro. Lo riporta ilmattino.it

Arresti e sequestri nella roccaforte del clan: il blitz nel Napoletano - Arresti e sequestri nella roccaforte del clan: il blitz nel Napoletano 30 Gennaio 2019 - Come scrive ilgiornale.it