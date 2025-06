Sgomberata la roccaforte del clan De Martino a Ponticelli | 16 immobili sequestrati

Un colpo duro al crimine a Ponticelli: le forze dell'ordine hanno sgomberato la roccaforte del clan De Martino, sequestrando 16 immobili. Questa operazione interforze rappresenta un passo decisivo nella lotta alla criminalità organizzata, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge. Un segnale forte di impegno e determinazione per restituire sicurezza e legalità alla comunità napoletana.

NAPOLI, 26 GIUGNO – Maxi operazione interforze nel quartiere Ponticelli di Napoli, dove i Carabinieri del Comando Provinciale e gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento ha riguardato un intero edificio di proprietĂ comunale situato in via Panagulis, occupato abusivamente e trasformato in una vera e propria roccaforte del clan camorristico “De Martino XX”. Il palazzo, articolato su tre piani e composto da sedici unitĂ immobiliari, era originariamente destinato ad uso commerciale, ma era stato adibito ad abitazioni in modo illecito. 🔗 Leggi su Primacampania.it