Sfiorati 39 gradi a Castiglione a Casauria fine settimana da bollino rosso a Pescara

L'Abruzzo si prepara a un fine settimana da bollino rosso, con temperature record che sfiorano i 39 gradi. Castiglione a Casauria, nel Pescarese, segna il picco con 38,6°C, mentre Pescara si trova anch’essa sotto il caldo torrido di un’estate che sembra non voler lasciare spazio all’ombra. Tra afa intensa e sole cocente, le giornate di questa ondata di calore metteranno alla prova la resistenza di tutti. Seguono le precauzioni per affrontare al meglio queste temperature estreme.

