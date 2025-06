Settore giovanile fatta per il rinnovo di Bouaskar Ufficiale Miguel Romero Corredora

Guarda al futuro la Roma, che in questi giorni così concitati, soprattutto per la necessità di piazzare qualche cessione per la questione plusvalenze e Fair Play Finanziario, chiude anche due trattative importanti in prospettiva. Il club giallorosso ha sempre dedicato grande attenzione al proprio settore giovanile, che anche nell'ultima stagione ha mostrato ragazzi di talento seppur non sia arrivato nessun titolo di categoria. Se la Roma Under 17 si è fermata ai quarti di finale, le selezioni under 16 e Primavera si sono arrese solo in semifinale, mentre ad un passo dal titolo è arrivata l'Under 18, sconfitta in finale dal Torino, a dimostrazione di come i giallorossi abbiano un importante settore giovanile.

