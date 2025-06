Settecolli nuoto 2025 oggi | orari 26 giugno tv programma streaming

Oggi, giovedì 26 giugno, il fascino del Trofeo Settecolli di nuoto si apre con emozioni e sfide imperdibili al Foro Italico. La prima giornata di gare dell’edizione 2025 promette spettacolo, con protagonisti che puntano ai prestigiosi pass iridati di Singapore. Tra questi, Thomas Ceccon ha già conquistato il suo biglietto d’ingresso. Rimani aggiornato su orari, tv e streaming per non perdere neanche un istante di questa avvincente kermesse.

Oggi, giovedì 26 giugno, prima giornata di gare nel Trofeo Settecolli di nuoto. L’edizione n.61 del meeting del Foro Italico prende il via e i punti di interesse non mancano. Al di là di quello che potranno essere i risultati nelle singole gare, in molti casi sarà anche il tempo siglato, legato in casa Italia alla qualificazione ai Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. Chi il pass iridato già ce l’ha è Thomas Ceccon. Il campione olimpico e primatista mondiale dei 100 dorso ha già centrato l’obiettivo nella sua esperienza in Australia. Quest’oggi lo vedremo in azione nelle due vasche che tanto predilige e, vista la concorrenza, sarà molto interessante stabilire la sua condizione e comprendere quali segnali ci possono essere per la competizione in Asia. 🔗 Leggi su Oasport.it