Servono tremila addetti Porro | investire sulle scuole

Il settore del legno-arredo in Lombardia rappresenta un vero e proprio motore economico, con oltre 1.270 imprese in Brianza e un fatturato di oltre 2,2 miliardi di euro. Tuttavia, per mantenere questa leadership e innovare, servono circa tremila nuovi addetti. Investire sulle scuole diventa quindi una priorità strategica, creando le competenze necessarie per alimentare la crescita e consolidare il ruolo di questa regione come polo internazionale del design e della produzione di qualità .

"Il legno-arredo è il cuore pulsante della Lombardia ", ha detto durante l’incontro in Villa Reale Maria Porro, presidente del Salone del Mobile e di Assarredo, che ha sottolineato il peso specifico del comparto nel tessuto produttivo regionale. "In Brianza – ha ricordato Maria Porro – contiamo 1.270 imprese attive nel settore, pari al 40% del totale lombardo, con un fatturato che supera i 2,2 miliardi di euro, cioè un quarto del valore regionale". Numeri importanti, ma che si confrontano con una congiuntura da tenere sotto osservazione. "Nel 2024 abbiamo registrato un calo del 4% nel fatturato e del 2% negli addetti – avverte la presidente – anche se sono numeri mitigati dalle caratteristiche del settore che promuove qualità altissima e vocazione all’export". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Servono tremila addetti. Porro: investire sulle scuole

