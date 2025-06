Servizi | Acque incassa il riconoscimento di Arera per la qualità tecnica

Servizi Acque ottiene il prestigioso riconoscimento di ARERA per la qualità tecnica, un attestato di eccellenza che sottolinea il nostro impegno nel garantire un servizio idrico sempre più efficiente e affidabile. L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha pubblicato le graduatorie del meccanismo incentivante RQTI per il biennio 2022-2023, confermando il nostro ruolo di leader nel settore. Questo risultato ci motiva a continuare a innovare e migliorare costantemente.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha reso note le graduatorie relative al meccanismo regolatorio incentivante per la qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) riferite al biennio 2022-2023. Si tratta di un sistema introdotto dall’Autorità per misurare e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Piave Servizi è nella Top 10 in Italia per la qualità tecnica del servizio idrico secondo l'Autorità Arera. Un riconoscimento importante, ottenuto per il terzo biennio consecutivo, che ci vede al 9° posto assoluto su centinaia di gestori in tutto il Paese!

