Serramazzoni sarà un’estate di eventi

Serramazzoni si prepara a vivere un'estate ricca di emozioni con un calendario di eventi che coinvolge tutta la comunità. Tra laboratori per bambini, spettacoli di burattini, attività sportive e concerti dal vivo, l’estate 2025 promette divertimento e convivialità per grandi e piccini. Il viaggio è partito domenica 22 giugno con un trekking e un giro in e-bike organizzati da Faeto 1000 multisport, e il divertimento continua a riservarci sorprese ogni giorno...

A Serramazzoni prende il via la stagione estiva 2025 di eventi e manifestazioni che animeranno il centro storico nei mesi di giugno, luglio e agosto e settembre, con laboratori per bambini, teatro dei burattini attività sportive per ragazzi e adulti e un cartellone di concerti dal vivo e mercati artigianali. Ufficialmente, il programma ha preso il via domenica 22 giugno con un trekking lungo e un giro in e-bike a cura di Faeto 1000 multisport, e nei prossimi giorni sarà possibile fare numerose attività, tra cui, venerdì 27 giugno una visita guidata al Castello di Pompeano a cura di Piumi dalle ore 19:30, (per info 3338173404), il concerto “Ost in Space” Original soundtrack a cura di A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it