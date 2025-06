Serie D Tropical tra conferme e novità Scarponi resta Pacchioni arriva

Il Tropical Coriano si prepara a una nuova avventura in Serie D, confermando le proprie certezze e puntando sui talenti più promettenti. Con Scarponi come pilastro e l’arrivo di Pacchioni, il club del presidente Tiziano Marzi si rafforza per affrontare la stagione con entusiasmo e determinazione. La strategia dell’attacco si ridisegna, creando un mix vincente di esperienza e novità. Quando tocca il pallone, il tempo sembra...

Il Tropical Coriano si tiene stretto Scarponi e annuncia l’ingaggio di Pacchioni. E’ tempo di ridisegnare l’attacco per il club del presidente Tiziano Marzi neopromosso in serie D. Partendo dalle conferme e quella del numero 10 ha sempre il suo fascino. Scarponi sarà un punto fermo per il Tropical anche in serie D. "Baricentro basso, piedi buoni, cervello rapidissimo – così lo descrivono dal club – quando tocca il pallone, il tempo sembra fermarsi. Ama giocare tra le linee, e lì, in quella terra di nessuno, Scarponi fa la differenza". Parole d’amore per il proprio fantasista autore del rigore decisivo a Medicina, appena qualche mese fa, che ha consegnato alla squadra di Coriano la possibilità di raggiungere lo spareggio per la promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net