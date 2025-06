Serie D Ciattaglia | Rata la fiducia del club mi gratifica molto

L’entusiasmo di Denny Ciattaglia, giovane promessa della Maceratese, si riflette nella sua gratitudine per la fiducia ricevuta dal club. Confermato nonostante le sfide della categoria superiore, l’esterno di difesa cingolano classe 2006 si sente motivato e pronto a scrivere nuovi capitoli della sua carriera, consapevole che il supporto di società e staff tecnico rappresenta la vera chiave del suo successo. La sua determinazione è destinata a fare la differenza sul campo.

"È importante sentire la fiducia della società e dello staff tecnico prima di tuffarsi nella categoria superiore". L’esterno di difesa Denny Ciattaglia, cingolano classe 2006, è stato confermato dalla Maceratese. "Sono molto felice di essere rimasto – aggiunge – e di giocare su una piazza ambita come Macerata". Il giocatore è reduce da un anno positivo in Eccellenza che ha segnato l’esordio in prima squadra. "È stata un’esperienza formativa – ricorda – stare in uno spogliatoio con giocatori grandi, avere la possibilità di confrontarsi con elementi esperti che mi hanno dato dato un importante aiuto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net