Serie B Nazionale Herons l’amarezza di Sgobba | A2 buttata via

La delusione per la rinuncia all’A2 pesa come un macigno, ma tra le ombre emergono la gratitudine e la determinazione. Nicola Natali e Giorgio Sgobba, orgogliosi figli di Montecatini, sono i primi a rompere il silenzio, portando con sé il cuore di una comunità che non si arrende. In un momento difficile, il loro esempio riaccende la speranza di tornare presto a brillare sui parquet nazionali, perché il sogno non muore mai.

La gratitudine, dopo l’amarezza. A rompere per primi il silenzio dopo il beffardo epilogo dello spareggio per la A2 della Baltur Arena di Cento, che ha visto nuovamente sfumare sul più bello il sogno promozione della Fabo Herons Montecatini, sono stati due figli della città delle Terme: Nicola Natali e Giorgio Sgobba. E chi meglio di loro, cresciuti a pane e basket in Valdinievole con il sogno di indossare un giorno i colori rossoblù di Montecatini Terme? Lo hanno fatto separatamente, parlando a livello personale, ma c’è un fil rouge che unisce i pensieri dei due compagni di squadra e quasi compaesani, al di là del fatto che entrambi hanno scelto i propri profili social per esternarli (consuetudine diffusa al giorno d’oggi): il senso di gratitudine e l’amore per il popolo Herons, spostatosi in massa verso Cento e che in generale non ha mai fatto mancare il supporto ai propri beniamini in un’annata interminabile, disputata costantemente in trasferta e caratterizzata dalle mille difficoltà logistiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale. Herons, l’amarezza di Sgobba: "A2 buttata via»

In questa notizia si parla di: herons - amarezza - sgobba - serie

Serie B Nazionale. Herons, l’amarezza di Sgobba: A2 buttata via».

Serie B Nazionale. Herons, l’amarezza di Sgobba: "A2 buttata via» - A rompere per primi il silenzio dopo il beffardo epilogo dello spareggio per la A2 della Baltur Arena di Cento, che ha visto nuovamente sfumare sul più bello il sogno ... Lo riporta msn.com

La Herons vede sfumare la serie A2 al supplementare - La Fabo Herons Montecatini, che ha giocato le sue gare casalinghe al Palatagliate di Lucca, perde infatti 70- noitv.it scrive