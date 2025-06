Serie A lo Scudetto aiuta il Napoli | superato anche il Milan

la classifica finanziaria e commerciale, dimostrando una crescita solida e sostenibile che rafforza il loro ruolo di protagonista in Italia e in Europa. Con un progetto vincente e un’ambizione senza limiti, il Napoli si prepara a scrivere nuove pagine di successo, confermando che il vero trionfo va oltre i risultati sul campo.

La cavalcata della scorsa annata premia gli azzurri anche in un‚Äôaltra classifica: superato il club rossonero Il Napoli non si ferma. Dopo lo storico quarto Scudetto, il club partenopeo √® pi√Ļ attivo che mai sul mercato. Con Antonio Conte in panchina¬† si sta delineando un progetto ambizioso che punta a consolidare i successi passati e proiettarsi con forza nel futuro. Ma non √® solo il campo a sorridere agli azzurri. Gli azzurri brillano anche in TV: terzo posto per ascolti su DAZN. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanz a, nella stagione 2024-2025 il club partenopeo si √® piazzato al terzo posto nella classifica degli ascolti su DAZN, con una media di 925mila spettatori a partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it