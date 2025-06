Sergio Ramos ha un orologio del così esclusivo che non è nemmeno più in commercio

Sergio Ramos, icona indiscussa del calcio spagnolo, vanta anche un raro orologio esclusivo del COS236, irriproducibile e fuori commercio. Oltre a brillare sui campi di calcio con il CF Monterrey, Ramos si conferma una star globale, come dimostra la sua recente presenza alla partita dei Dodgers a Los Angeles, dove ha lanciato la prima palla e scambiato la maglia con Enrique Hernández. Vestito con una camicia impeccabile, Ramos dimostra di essere anche un’icona di stile e eleganza.

Sergio Ramos è probabilmente uno dei giocatori di calcio spagnoli più iconici in questo momento. Gioca nel CF Monterrey e resta per tutti una grande star, tanto che qualche giorno fa è stato invitato alla partita dei Dodgers, la squadra di baseball di Los Angeles: non solo ha lanciato la prima palla del match, ma ha anche scambiato la maglia con Enrique Hernández, uno dei giocatori più importanti della squadra americana. Vestito con una camicia bianca di Off-White, bermuda larghe e scarpe da ginnastica B27 Uptown di Dior, il calciatore originario di Camas ha mantenuto lo stile urban che sfoggia ormai da anni.