Serena Bortone passa a Mediaset dopo che la Rai l’ha messa in panchina? L’indiscrezione

Serena Bortone, protagonista del panorama televisivo italiano, sta per compiere un cambio di rotta: dopo l'addio alla Rai, si avvicina a Mediaset in un movimento che scuote le acque del settore. La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi promette di ridefinire i parametri della tv italiana, puntando su volti innovativi e meno stereotipati. Un passo audace che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era televisiva, capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico.

La rivoluzione televisiva di Pier Silvio Berlusconi è appena cominciata e fa già discutere. Dopo aver impresso una svolta più sobria e meno trash alle reti Mediaset, ora il nuovo corso del Biscione sembra puntare dritto verso volti ritenuti in passato "distanti" dal mondo berlusconiano. L'obiettivo? Rimescolare le carte, allargare il pubblico, e – perché no – prendersi una rivincita generazionale su quelle firme e quei nomi che, negli anni d'oro di Il Fatto Quotidiano, furono tra i più accesi critici del Cavaliere. In questo nuovo scenario, il nome di Serena Bortone è tra i più chiacchierati: dopo lo stop imposto dalla Rai e l'esclusione dalla programmazione, per lei potrebbe davvero aprirsi una nuova porta? Serena Bortone passa a Mediaset?.