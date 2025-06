Sequestrati 4 milioni di euro al Marconi di Bologna | multe per 150mila euro

Sequestrati quasi 4 milioni di euro in contanti non dichiarati all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, tra gennaio e maggio 2025. Un intervento deciso della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al fermo di numerosi passeggeri, evidenziando l'impegno delle autoritĂ nel contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. Questi interventi testimoniano l'importanza di un controllo rigoroso e costante per garantire legalitĂ e trasparenza nelle frontiere italiane.

Bologna, 26 giugno 2025 – Quasi quattro milioni di euro in contanti non dichiarati sono stati intercettati, tra gennaio e maggio, dalla Guardia di Finanza e dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l'aeroporto ' Guglielmo Marconi '. Nei primi cinque mesi dell'anno sono stati fermati numerosi passeggeri in entrata o in uscita dal territorio nazionale, alcuni trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante non dichiarato. I controlli sono stati effettuati in maniera mirata su voli e tratte considerati a maggiore rischio. FOTOCROCCHIONI Sono state fatte multe per circa 150.000 euro.

